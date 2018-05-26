Две станции метро открыли в Петербурге

Накануне Дня города в Санкт-Петербурге открыли две новые станции метрополитена. Открыл станции «Беговая» и «Новокрестовская» губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов рассказал, что обе станции в субботу, 26 мая, будут работать до 21:00, передает телеканал «78».

Станции расположены на Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена, строительство началось к чемпионату мира по футболу. «Новокрестовская» построена на намывных территориях Крестовского острова, «Беговая» — самая западная станция Петербургского метрополитена.

«Новокрестовская» приняла первых пассажиров 13 мая.