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Две станции метро открыли в Петербурге

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Накануне Дня города в Санкт-Петербурге открыли две новые станции метрополитена. Открыл станции «Беговая» и «Новокрестовская» губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко.

Пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов рассказал, что обе станции в субботу, 26 мая, будут работать до 21:00, передает телеканал «78».

Станции расположены на Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена, строительство началось к чемпионату мира по футболу. «Новокрестовская» построена на намывных территориях Крестовского острова, «Беговая» — самая западная станция Петербургского метрополитена.

 «Новокрестовская» приняла первых пассажиров 13 мая.

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