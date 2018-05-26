Собянин объявил о намерении избираться на пост мэра Москвы

Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил в субботу, 26 мая, что будет баллотироваться на выборах главы Москвы в сентябре 2018 года.

Об этом градоначальник рассказал на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин». Собянин отметил, что хочет вместе с москвичами продолжить работу и выразил надежду на поддержку горожан.

«Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы», – заявил он.

Накануне Сергей Собянин раскритиковал Силуанова за идею отобрать у Москвы часть доходов и призвал правительство и глав регионов оказать содействие развитию крупных городов.