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Собянин объявил о намерении избираться на пост мэра Москвы

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Мэр российской столицы Сергей Собянин объявил в субботу, 26 мая, что будет баллотироваться на выборах главы Москвы в сентябре 2018 года.

Об этом градоначальник рассказал на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин». Собянин отметил, что хочет вместе с москвичами продолжить работу и выразил надежду на поддержку горожан.

«Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы», – заявил он.

Накануне Сергей Собянин раскритиковал Силуанова за идею отобрать у Москвы часть доходов и призвал правительство и глав регионов оказать содействие развитию крупных городов.

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