Полицейские ранены при попытке нападения радикалов на банк в Париже

Семь сотрудников полиции получили легкие ранения в результате столкновения с радикалами, которые попытались захватить банк в ходе акции протеста в Париже. Об этом заявил министр внутренних дел страны Жерар Коллон.

«Верно, что группа радикалов Black Bloc в какой-то момент попыталась захватить банк. Однако стражи порядка вмешались невероятно быстро, в течение менее одной минуты», — цитирует министра «РИА Новости».

Коллон отметил, что радикалы попытались ответить правоохранительным органам. В результате столкновений семь полицейских получили легкие ранения.

В Париже и многих других городах Франции в субботу, 26 мая, прошли массовые протесты под названием «Народный подъем». Акции направлены против политики президента страны Эммануэля Макрона. Для усмирения демонстрантов правоохранителям пришлось применять слезоточивый газ.