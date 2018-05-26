Песков рассказал о снах со строгим Путиным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в шутку рассказал, что в его снах российский лидер Владимир Путин всегда строг, из-за чего он просыпается в поту.

«Снится всегда очень страшно. Он мне снится всегда, когда он очень строгий <...> ты весь мокрый просыпаешься», — сказал он.

Вопрос о том, снится ли Пескову президент, был задан ему в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном на НТВ. Официальный представитель Кремля также отметил, что, несмотря на трудности, работа приносит ему уникальный опыт.

Ранее Песков в этой же программе рассказал, что дергать его за усы позволено только его жене Татьяне Навке.