Полиция просит арестовать повредившего картину в Третьяковке мужчину

Полиция ходатайствует арестовать мужчину, повредившего картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван» в Третьяковской галерее в Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда столицы Эмилия Хиль.

После нападения в Третьяковке в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 25 мая около 21:00 мск. Подозреваемый разбил защитное стекло картины и повредил полотно.

В пресс-службе музея сообщили, что картине известного художника нанесены серьезные повреждения. Полотно сейчас изъято из постоянной экспозиции и перенесено в реставрационную мастерскую Третьяковки.

Замглавы научно-реставрационного центра Грабаря Ольга Темерина рассказала, что места разрывов на картине можно будет заделать, также вполне реально будет восполнить грунт, нанести тонировки в места осыпи красочного слоя. При этом реставратор затруднилась ответить на вопрос о том, сколько времени понадобится на восстановление полотна.