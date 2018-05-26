Москва призвала Лондон брать пример с Парижа в диалоге с РФ

В российском посольстве в Великобритании посоветовали Лондону брать пример с Парижа в построении диалога с Москвой в вопросах кибербезопасности и предположили, что Лондон не готов к этому, передает ТАСС.

«Российская сторона неоднократно предлагала Великобритании провести консультации по вопросам кибербезопасности, в ходе которых можно было бы обстоятельно и профессионально обсудить все имеющиеся вопросы c фактами на руках», — заявил в субботу 26 мая, пресс-секретарь посольства. Однако в Лондоне предложения Москвы проигнорировали, отметил дипломат.

«Как представляется, британской стороне стоило бы поучиться у своих французских коллег, которые высказали готовность вести диалог с Россией по вопросам кибербезопасности», — цитирует заявление «Федеральное агентство новостей».

Накануне президент России Владимир Путин заявил по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге о необходимости разработать совместные правила для поведения в киберпространстве.