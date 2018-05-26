Родители выпускников гимназии в Жуковском «взорвали» Сеть клипом

Родители выпускников подмосковной гимназии № 1 в Жуковском 23 мая выложили в Сеть поздравительный клип на выпускной. Ролик понравился пользователям и за три дня собрал больше 65 тыс. просмотров.

Сюжет ролика перекликается с новогодним шоу «Старые песни о главном». Под любимые песни своей молодости родители вживаются в их героев, ностальгируют по своей юности и радуются, что наконец-то отмучились. Дети выросли, и теперь можно подумать о себе.

Комментарии пользователей Сети оказались положительными.

Мария Шкода написала: «душевно неверноятно!!!! Все - и команда съемочная и участники - вы супер Молодцы!!! подарок детям на долгие годы, да и нам, зрителям =)﻿». (Орфография и пунктуация автора сохранены).

«Здорово! Впервые довелось увидеть столько креативных родителей сразу! Клип получился вполне профессиональным. Молодцы!!!﻿», — оценила творческий подход авторов Галина Князева.

С 18 мая последние звонки прозвенели почти для 1,7 млн учеников в более чем 37 тыс. школах, сообщает «Интерфакс». Выпускные вечера в российских школах завершатся 31 мая.

Записывать своим детям клипы становится традицией. В 2017 году родители выпускников школы в Енисейске записали своим детям видеопоздравление, которое изобиловало молодежным сленгом, сообщает «Лента.ру». Ролик начинался как пародия на клип «Тает лед» группы «Грибы».