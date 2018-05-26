Молодожены в Испании пригласили на свадьбу 200 человек и отказались платить

В испанском муниципалитете Виверо молодожены пригласили на свадьбу 200 человек, а в конце торжества исчезли, не заплатив. По данным местных СМИ, сумма долга составила более €8 тыс.

Широко отметить свадьбу в ресторане решила семья румынских цыган. Они внесли залог в сумме €1,5 тыс., предоставили все необходимые документы и подписали контракт, сообщает «РИА Новости».

Когда настало время рассчитываться, хозяевам заведения сказали, что отец жениха слишком пьян и сейчас не в состоянии заплатить. А также пообещали, что с ними рассчитаются позже.

В итоге никто из молодоженов или близких родственников так и не объявился, а организаторы праздника были вынуждены обратиться в полицию, ведутся поиски. Есть предположение, что семья отправилась в Румынию.

В феврале в Индии два человека, в том числе молодой супруг, погибли, когда в свадебном подарке сработало взрывное устройство. Жена получила серьезные ранения и была доставлена в больницу.