Прямой эфир

Молодожены в Испании пригласили на свадьбу 200 человек и отказались платить

0
Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В испанском муниципалитете Виверо молодожены пригласили на свадьбу 200 человек, а в конце торжества исчезли, не заплатив. По данным местных СМИ, сумма долга составила более €8 тыс.

Широко отметить свадьбу в ресторане решила семья румынских цыган. Они внесли залог в сумме €1,5 тыс., предоставили все необходимые документы и подписали контракт, сообщает «РИА Новости».

Когда настало время рассчитываться, хозяевам заведения сказали, что отец жениха слишком пьян и сейчас не в состоянии заплатить. А также пообещали, что с ними рассчитаются позже. 

В итоге никто из молодоженов или близких родственников так и не объявился, а организаторы праздника были вынуждены обратиться в полицию, ведутся поиски. Есть предположение, что семья отправилась в Румынию.

В феврале в Индии два человека, в том числе молодой супруг, погибли, когда в свадебном подарке сработало взрывное устройство. Жена получила серьезные ранения и была доставлена в больницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Молодожены подали в суд на свадебного фотографа в Британии
Молодожены смогут провести ночную церемонию бракосочетания на ВДНХ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017