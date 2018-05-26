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National Interest назвало Калининградскую область «худшим кошмаром НАТО»

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Аналитики американского военно–политического издания National Interest назвали «худший кошмар НАТО». По их мнению, Калининградская область России, расположенная на западе страны, является тем самым «ужасом» альянса.

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В подтверждение своих слов авторы материала под названием «Худший кошмар НАТО: российский Калининград вооружён до зубов» приводят несколько доводов.

Во–первых, под Калининградом дислоцированы подразделения, имеющие сильный ударный потенциал.

Во–вторых, именно в этом западном регионе российская армия разместила ракетные комплексы «Искандер–М».

«У НАТО, включая близлежащие страны Балтии и Польшу, очень мало возможностей противодействовать этим российским силам», — считают авторы статьи.

Кроме того, значительно сужает зону действия военных США и НАТО российский флот, дислоцированный в Калининградской области.

Он «значительно сильнее, чем польский», и, в итоге, военный перевес «в Балтийском море по-прежнему явно склоняется в пользу России», — пишет автор материала. 

Минувшей зимой сообщалось, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов «Искандер-М». Их должна получить 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске. В Кремле отметили, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.

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