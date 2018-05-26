National Interest назвало Калининградскую область «худшим кошмаром НАТО»

Аналитики американского военно–политического издания National Interest назвали «худший кошмар НАТО». По их мнению, Калининградская область России, расположенная на западе страны, является тем самым «ужасом» альянса.

В подтверждение своих слов авторы материала под названием «Худший кошмар НАТО: российский Калининград вооружён до зубов» приводят несколько доводов.

Во–первых, под Калининградом дислоцированы подразделения, имеющие сильный ударный потенциал.

Во–вторых, именно в этом западном регионе российская армия разместила ракетные комплексы «Искандер–М».

«У НАТО, включая близлежащие страны Балтии и Польшу, очень мало возможностей противодействовать этим российским силам», — считают авторы статьи.

Кроме того, значительно сужает зону действия военных США и НАТО российский флот, дислоцированный в Калининградской области.

Он «значительно сильнее, чем польский», и, в итоге, военный перевес «в Балтийском море по-прежнему явно склоняется в пользу России», — пишет автор материала.

Минувшей зимой сообщалось, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплексов «Искандер-М». Их должна получить 152-я гвардейская ракетная бригада в Черняховске. В Кремле отметили, что Россия никому не угрожает, но имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории.