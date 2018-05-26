Прямой эфир

Правительство предложило увеличить расходы Пенсионного фонда

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российское правительство направило на рассмотрение Государственной думы законопроект, предполагающий увеличение расходов Пенсионного фонда России (ПФР) на 92 млрд. рублей.

«Реально ли повышение пенсионного возраста? Реально»
Вице-премьер Татьяна Голикова — о пенсионной реформе, увеличении продолжительности жизни и улучшении системы здравоохранения

Предложение разработали, в том числе, с учетом «итогов социально–экономического развития в 2017 году», говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

«Законопроектом предусматривается корректировка основных параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году», — отмечается в нем.

Объем расходов ПФР вырастет до 8532 млрд руб. в общей сложности, отмечает «Газета.ру».

8 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев, заявил о планах кабинета министров в ближайшее время подготовить и внести на рассмотрение предложения по развитию пенсионной системы

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала на этой неделе «Известиям», что продолжит работу над проектом по объединению Пенсионного фонда, фонда социального страхования и фонда обязательного медицинского страхования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Самозанятых обяжут отчислять деньги на пенсию и медицину
Минюст согласовал с ведомствами законопроект о гражданах, работающих на себя
В ПФР определили самых старых работающих пенсионеров

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017