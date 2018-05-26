Правительство предложило увеличить расходы Пенсионного фонда

Российское правительство направило на рассмотрение Государственной думы законопроект, предполагающий увеличение расходов Пенсионного фонда России (ПФР) на 92 млрд. рублей.

Предложение разработали, в том числе, с учетом «итогов социально–экономического развития в 2017 году», говорится в документе, опубликованном на сайте кабмина.

«Законопроектом предусматривается корректировка основных параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год с учетом итогов социально-экономического развития в 2017 году, результатов исполнения бюджета Фонда за 2017 год и ожидаемого исполнения бюджета Фонда в 2018 году», — отмечается в нем.

Объем расходов ПФР вырастет до 8532 млрд руб. в общей сложности, отмечает «Газета.ру».

8 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев, заявил о планах кабинета министров в ближайшее время подготовить и внести на рассмотрение предложения по развитию пенсионной системы.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала на этой неделе «Известиям», что продолжит работу над проектом по объединению Пенсионного фонда, фонда социального страхования и фонда обязательного медицинского страхования.