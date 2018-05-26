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Путин назвал неправомерным давление на Анкару из–за приобретения С–400

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ–2018 назвал несправедливым и неприемлемым давление на Турцию из-за планов Анкары по приобретению российских зенитно–ракетных комплексов (ЗРК) С–400.

Турция является независимой страной, напомнил российский лидер, передает ТАСС.

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«Турция – страна НАТО, ну, она решила приобрести военные системы, причем передовые, без всякого преувеличения, самые лучшие в мире в своем классе, не у страны НАТО. Ну и что?» – задался вопросом Путин.

«Какое государство вправе ограничивать инициативу независимой страны на приобретение крайне чувствительной с точки зрения обеспечения собственной безопасности продукции, если она готова к такому приобретению? Полагаю, что это абсолютно неприемлемый подход», – приводит слова президента телеканал «Звезда».

Путин отметил, что Эрдоган не поддастся давлению и в защите национальных интересов на уступки не пойдет.

С-400 — ракетная система большой и средней дальности. Комплекс способен поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км и тактические баллистические цели на дальности до 60 км, летящие со скоростью до 4,8 км/с.

Представители турецкого и российского оборонного комплекса в декабре 2017 года подписали кредитное соглашение по поставкам этих зенитных ракетных комплексов. Анкара покупает две батареи. Обслуживать их будет турецкий персонал.

Помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что из-за покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» США могут ввести против Турции санкции. Ограничения могут быть введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Выступая в конгрессе, он заявил, что эта покупка может негативно отразиться на поставку в Турцию американских истребителей пятого поколения F-35.

Руководитель секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что российские С-400 будут поставлены в республику 29 июля 2019 года. Демир отметил, что Турция в  оговоренные сроки приобретет у России зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Исполнению этого решения не помешают ни возможные санкции США, ни что бы то ни было еще. 

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