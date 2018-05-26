Прямой эфир

Шнуров написал стихотворение о разводе‍

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров через день после заявления о разводе с женой Матильдой опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение. 

«Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек», — пишет музыкант.

В стихотворении Шнурова говорится, что «придется отвечать за песни, за пляски и раздрай души», и что «жизнь выкатывает счет». Пост фронтмена в соцсети получил более 200 тыс. отметок «нравится». В комментариях к сообщению подписчики поддерживают музыканта и советуют помириться с супругой.

Накануне Сергей Шнуров сообщил, что разводится с женой. Он также отметил, что решение об этом они приняли с большим сожалением и попросил уважать их личное пространство. Супруга музыканта призналась, что ей тяжело комментировать сообщение о распаде семьи и подчеркнула, что позволит себе «личное оставить личным».

Через день после новости об их разводе Матильда Шнурова поблагодарила всех поддержку. Она также призвала «не обижать» музыканта.

«Ваши слова очень много значат, на них обопрусь пока. И не обижайте @shnurovs, он хоть и великий, но нежный и ранимый», — написала супруга Шнурова.

Музыкант и его избранница зарегистрировали отношения в 2010 году. До этого Сергей Шнуров был уже дважды женат, у него есть двое детей от предыдущих браков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актер Райан Рейнольдс признался Шнурову в любви
Бывшая солистка «Ленинграда» прокомментировала развод Шнурова
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017