Шнуров написал стихотворение о разводе‍

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров через день после заявления о разводе с женой Матильдой опубликовал на своей странице в Instagram стихотворение.

«Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек», — пишет музыкант.

В стихотворении Шнурова говорится, что «придется отвечать за песни, за пляски и раздрай души», и что «жизнь выкатывает счет». Пост фронтмена в соцсети получил более 200 тыс. отметок «нравится». В комментариях к сообщению подписчики поддерживают музыканта и советуют помириться с супругой.

Накануне Сергей Шнуров сообщил, что разводится с женой. Он также отметил, что решение об этом они приняли с большим сожалением и попросил уважать их личное пространство. Супруга музыканта призналась, что ей тяжело комментировать сообщение о распаде семьи и подчеркнула, что позволит себе «личное оставить личным».

Через день после новости об их разводе Матильда Шнурова поблагодарила всех поддержку. Она также призвала «не обижать» музыканта.

«Ваши слова очень много значат, на них обопрусь пока. И не обижайте @shnurovs, он хоть и великий, но нежный и ранимый», — написала супруга Шнурова.

Музыкант и его избранница зарегистрировали отношения в 2010 году. До этого Сергей Шнуров был уже дважды женат, у него есть двое детей от предыдущих браков.