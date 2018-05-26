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Мутко может через 3-4 месяца покинуть РФС

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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС), вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что, возможно, через три – четыре месяца его не будет в организации.

«Возможно, через три – четыре месяца меня с вами не будет. Но я всегда буду с вами, всегда буду краем глаза смотреть за судьбой российского футбола», – цитирует Мутко «РИА Новости».

Он отметил, что руководство страны предложило ему очень серьезный вызов – заняться вопросами, связанными с развитием регионов и качеством жизни.

«Напоследок скажу: Football from my heart», – заявил Мутко на конференции РФС.

18 мая президент России Владимир Путин подписал указы о назначении министров в составе нового правительства. Экс-министр спорта Виталий Мутко был назначен вице-премьером, курирующим вопросы строительства.

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