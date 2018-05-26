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Глава МЧС Кемеровской области подал рапорт об увольнении

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Фото: ТАСС/Данил Айкин
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Начальник главного управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый в халатности и растрате по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», подал рапорт об увольнении.

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О рапорте начальника ГУ МЧС сообщил в субботу, 26 мая, представитель обвинения на заседании в суде, где рассматривается ходатайство следствия об аресте Мамонтова, передает «РИА Новости».

Ранее в субботу прокуратура заявила ходатайство в суде о продлении срока задержания Мамонтова.

26 мая стало известно, что Следственный комитет (СКР) предъявил обвинение Мамонтову и начальнику отдела надзора городов Кемерово, Березовского и Кемеровского района Григорию Терентьеву. 

Подследственных обвиняют в том, что c 2017 года они ни разу не проверили соблюдение правил пожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня». Мамонтов и Терентьев оказались причастны к растрате средств регионального управления МЧС в размере около 2 млн рублей, полагают следователи.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта, погибли 60 человек, еще 79 пострадали, из них 27 — дети.

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