Скачок атмосферного давления побил рекорд в Москве

В Москве днем в субботу, 26 мая, скачок атмосферного давления побил рекорд — давление поднялось до 762,2 мм рт. ст, перепад будет кратковременным, отметили в Гидрометцентре.

Повышение атмосферного давления произошло из-за антициклона, который к воскресенью уже переместится на юго-восток страны, передает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову. Ожидается, что 27 мая давление составит 758 мм рт. ст.

Прежний рекорд для 26 мая отмечался в 1992 году, тогда атмосферное давление поднялось до 759 мм рт. ст.

На субботу в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков.