Путин не советует Западу переходить «красную черту» в отношениях с РФ

Президент России Владимир Путин призвал западные страны не заходить в отношениях с Москвой за «красную черту». Об этом российский лидер заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Есть какие-то границы, понимаете, «красную черту» нельзя переходить. Давайте тоже с уважением относиться к нашим интересам», — сказал президент, которого цитирует «РИА Новости».

По его словам, такой чертой может стать расширение НАТО на восток и возможное включение Украины в альянс после событий 2014 года. Путин добавил, что Запад поддержал государственный переворот на Украине и не дал прийти оппозиции к власти мирным путем, так как там уже были «прозападные политики» в лице Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко.

Экс-президент Украины Виктор Янукович был отстранен от должности главы государства в ходе политического кризиса 22 февраля 2014 года и госпереворота. После прихода к власти нового руководства во главе с президентом Петром Порошенко страна взяла курс на углубление сотрудничества с Западом, в том числе на интеграцию с НАТО.

В мае 2017 года в пресс-службе альянса «Известиям» сообщили, что присоединение Украины к НАТО не стоит на повестке дня. Это стало ответом на слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который заявлял о необходимости включения страны в состав НАТО.