Прямой эфир

Группа «Сплин» выпустила новый альбом

0
Фото: Global Look Press/Vasilii Glooshkov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа «Сплин» выпустила студийный альбом «Встречная полоса», который стал 15-м в дискографии известного петербургского коллектива. Все тексты песен написал их бессменный лидер Александр Васильев.

«Во время создания альбома мы приглашали ребят из разных других групп — пытаемся спасти души музыкантов группы «Ленинград», в частности, души их духовой секции», — рассказал Васильев, которого цитирует телеканал «78».

Он добавил, что участники «Ленинграда» после работы над новым альбомом выходили «одухотворенными и довольными». 

По данным сервиса «Яндекс.Музыка», самой популярной песней из нового альбома стала композиция «Волк». Она сместила на одну позицию хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Всего альбом состоит из 11 композиций.

Группа «Сплин» была основана в мае 1994 года. В 2016 году они выпустили четырнадцатый альбом «Ключ к шифру», двумя годами ранее, в 2014 году, появился альбом «Резонанс» в двух частях. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Группа «Сплин» сыграла большой летний концерт
В Зеленом театре Парка культуры и отдыха имени Горького прозвучали новые композиции и проверенные временем хиты
Шевчук отмечает день рождения записью нового альбома

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017