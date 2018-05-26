Группа «Сплин» выпустила новый альбом

Группа «Сплин» выпустила студийный альбом «Встречная полоса», который стал 15-м в дискографии известного петербургского коллектива. Все тексты песен написал их бессменный лидер Александр Васильев.

«Во время создания альбома мы приглашали ребят из разных других групп — пытаемся спасти души музыкантов группы «Ленинград», в частности, души их духовой секции», — рассказал Васильев, которого цитирует телеканал «78».

Он добавил, что участники «Ленинграда» после работы над новым альбомом выходили «одухотворенными и довольными».

По данным сервиса «Яндекс.Музыка», самой популярной песней из нового альбома стала композиция «Волк». Она сместила на одну позицию хит Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий». Всего альбом состоит из 11 композиций.

Группа «Сплин» была основана в мае 1994 года. В 2016 году они выпустили четырнадцатый альбом «Ключ к шифру», двумя годами ранее, в 2014 году, появился альбом «Резонанс» в двух частях.