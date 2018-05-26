СМИ оценили мощь залпа подлодки «Юрий Долгорукий» в «160 Хиросим»

Общая разрушительная мощь четырех запущенных ракет «Булава», которыми вооружена российская атомная подводная лодка «Юрий Долгорукий», равняется «160 Хиросимам». Об этом заявил глава информационного проекта о ядерных вооружениях Федерации ученых США Ганс Кристенсен.

«Четыре ракеты Р-30 «Булава-30» были запущены за 20 секунд. За минуту можно запустить 16 ракет», – написал он в Twitter.

Holy cow’ski! Video of Russian quadruple Bulava (SS-N-32) SLBM launch from Borei SSBN. https://t.co/ICJgfk0sD8 h/t @KomissarWhipla



4 launched in 20 seconds. All 16 could launch in ~1 minute.



4 SLBM can deliver total of 24 MIRV warheads with 2,400 kilotons = 160 Hiroshimas. pic.twitter.com/iFy585yfPg — Hans Kristensen (@nukestrat) May 23, 2018

Он добавил, что четыре ракеты способны доставить на потенциальный объект уничтожения 24 боеголовки общей мощностью 2,4 тыс. килотонн, что равняется примерно 160 «Хиросимам».

22 мая 2018 года головной корабль проекта 955 «Борей» атомная подлодка «Юрий Долгорукий» произвела успешный пуск баллистических ракет. Он прошел из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке. После этого Министерство обороны России опубликовало видео пусков.

Сразу четыре ракеты были запущены впервые, в июне 2017 года с «Юрия Долгорукого» состоялся пуск лишь одной ракеты. Планируется, что ракеты данного типа составят основу стратегических ядерных сил страны до 2045 года.

Американская атомная бомба «Малыш» мощностью 13-18 килотонн была сброшена на Хиросиму 6 августа 1945 года. В результате взрыва мгновенно погибли около 80 тыс. японцев, еще 60 тыс. человек умерли в течении года от последствий радиационной болезни.