Прямой эфир

Супруга Шнурова прокомментировала сообщения о разводе с певцом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

‍Супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда прокомментировала заявление музыканта о разводе. На своей странице в Instagram она назвала эту новость печальной и поблагодарила всех за слова поддержки.

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил», — написала Матильда Шнурова.

О разрыве 25 мая заявил сам Шнуров. Певец также призвал СМИ «не нарушать их личное пространство». О причинах развода не сообщается.

Пресс-секретарь «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин в беседе с НСН в свою очередь заявил, что обстоятельства, происходящие в личной жизни лидера группы, на концертный график никак не повлияют.  

Матильда — третья жена Сергея Шнурова. Пара поженилась в 2010 году. До этого музыкант был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Костицыной. От первых двух браков у него есть двое детей — дочь Серафима и сын Апполон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывшая солистка «Ленинграда» прокомментировала развод Шнурова
Пригожин прокомментировал новость о разводе Шнурова

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017