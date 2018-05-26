Супруга Шнурова прокомментировала сообщения о разводе с певцом

‍Супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда прокомментировала заявление музыканта о разводе. На своей странице в Instagram она назвала эту новость печальной и поблагодарила всех за слова поддержки.

«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным. Спасибо большое за слова поддержки тем, кто мне их отправил», — написала Матильда Шнурова.

О разрыве 25 мая заявил сам Шнуров. Певец также призвал СМИ «не нарушать их личное пространство». О причинах развода не сообщается.

Пресс-секретарь «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин в беседе с НСН в свою очередь заявил, что обстоятельства, происходящие в личной жизни лидера группы, на концертный график никак не повлияют.

Матильда — третья жена Сергея Шнурова. Пара поженилась в 2010 году. До этого музыкант был женат на Марии Исмагиловой и Светлане Костицыной. От первых двух браков у него есть двое детей — дочь Серафима и сын Апполон.