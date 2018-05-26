СМИ сообщили о гибели солдата при наезде грузовика в части на Украине

Военнослужащий погиб в результате наезда грузового автомобиля на территории воинской части в Киевской области.

Отмечается, что грузовик с боеприпасами сдавал назад и придавил 21-летнего солдата-срочника к стене, передают «Украинские новости» со ссылкой на источник.

По факту произошедшего организовано расследование.

В марте в результате пожара на полигоне в Николаевской области Украины погиб военнослужащий, еще семеро пострадали.