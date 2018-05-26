Шторм «Альберто» надвигается на Кубу, Мексику и Флориду

Субтропический шторм «Альберто» движется по северо-западной части Карибского моря. Об этом сообщает американский Национальный центр по слежению за ураганами.

На данный момент скорость движения шторма составляет около 64 км в час. 26 и 27 мая запад Кубы, а также американский штат Флорида, полуостров Юкатан и северо-восток Мексиканского залива, сообщает «РИА Новости».

21 апреля ураганный ветер с грозами, обрушившийся на Москву, повалил почти 600 деревьев и повредил свыше 90 автомобилей, сообщает МЧС России. Также получили повреждения кровли более 30 жилых домов и административных зданий, упали три рекламных щита.