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На Украине заявили о возможности роста цен на газ для населения на 70%

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Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Для населения Украины цены на газ могут вырасти на 65–70%. Об этом сообщает председатель украинской Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк.

По его словам, тарифы на газ необходимо было пересматривать раньше. На данный момент их пересмотр приведет к росту цен на 65–70% для жителей страны, сообщает RT.

21 апреля исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал Киев поднять тарифы на газ в стране, а также создать антикоррупционный суд. По словам главы пресс-службы Госдепартамента Хизер Науэрт, таким образом Украина должна повысить усилия по проведению реформ и выполнению программ Международного валютного фонда (МВФ).

22 апреля политолог и экономист Александр Дудчак усомнился в том, что Киев послушает Госдеп США и пойдет на повышение цен на газ, так как доходы жителей Украины не вписываются в те счета, которые они получают в конце месяца за коммунальные услуги.

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