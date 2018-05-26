Ким Чен Ын посетил строительство туристических объектов в Вонсане

Северокорейский лидер Ким Чен Ын побывал в городе Вонсан и ознакомился с тем, как продвигается строительство туристических объектов.

25 мая во время посещения лидером КНДР Вонсана в одной из гостиниц находились иностранные журналисты, которые прибыли для наблюдения за закрытием полигона Пхунгери.

Представителей западных СМИ попросили в течение примерно часа не покидать здание гостиницы, сообщает «РИА Новости».

21 апреля Пхеньян заявил, что откажется от ядерного оружия, если в их адрес не будет угроз и провокаций. Также северокорейский лидер Ким Чен Ын решил прекратить ракетные испытания и тесты на полигоне Пхунгери.

24 мая по решению властей в КНДР был полностью демонтирован ядерный полигон Пхунгери.

Также 24 мая Белый дом сообщил о том, что Трамп в официальном письме отказался от встречи с Ким Чен Ыном, которая была намечена на 12 июня в Сингапуре.