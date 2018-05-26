Путин заявил о приверженности Конституции в вопросе президентского срока

Президент РФ Владимир Путин заявил, что намерен придерживаться нормы Конституции, которая запрещает занимать должность главы государства более двух сроков подряд.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции РФ», — сказал Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отвечая на соответствующий вопрос в ходе встречи с руководителями мировых информагентств Путин напомнил, что «был дважды до этого президентом, а потом покинул пост, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз», передает ТАСС.

Путин занимал пост президента в течение двух сроков в 2000 — 2008 годы. Затем во время президентства Дмитрия Медведева (2008 — 2012) он работал премьер-министром, после чего вновь выдвинул свою кандидатуру на следующих выборах.

По итогам выборов 2012 года он стал первым президентом, срок полномочий которого исчисляется шестью годами. В 2008 году Госдума одобрила поправки в Конституцию об увеличении сроков полномочий президента с 4 до 6 лет.