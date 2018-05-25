Путин не намерен занимать пост президента более двух сроков подряд

Президент России Владимир Путин не планирует выдвигать свою кандидатуру на третий срок. Он заявил об этом на встрече с руководителями и главными редакторами международных информагентств, которая состоялась в рамках ПМЭФ-2018.

«Я всегда строго придерживался и придерживаюсь Конституции Российской Федерации. В Конституции ясно прописано: не более двух сроков подряд», — приводит его слова телеканал «Звезда».

Путин заверил, что настроен придерживаться этого правила и в будущем.

Владимир Путин принес присягу в качестве президента России 7 мая. Он занимает пост главы государства уже четвертый раз — впервые его избрали в 2000 году, а в 2008 году он возглавил кабмин.

В этом году ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Его главная тема — создание экономики доверия между участниками рынка, государством и гражданами. Кроме деловой программы, посетителей форума ждет и обширная культурная программа.