МЧС распространило экстренное предупреждение из-за ветра в Москве

Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре в пятницу, 25 мая.

По данным ведомства, ветер будет дуть в северо-восточном направлении, а его порывы могут достигать более 15 м/с.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует: будьте осторожны и внимательны», — говорится в предупреждении.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 26 мая в Москве похолодает до 5–7 градусов, при этом местами возможны заморозки до минус 2 градусов.