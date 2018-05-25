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МЧС распространило экстренное предупреждение из-за ветра в Москве

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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Столичное управление МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре в пятницу, 25 мая.

По данным ведомства, ветер будет дуть в северо-восточном направлении, а его порывы могут достигать более 15 м/с.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве настоятельно рекомендует: будьте осторожны и внимательны», — говорится в предупреждении.

По данным Гидрометцентра, в ночь на 26 мая в Москве похолодает до 5–7 градусов, при этом местами возможны заморозки до минус 2 градусов.

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