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Кудрин опубликовал селфи с Орешкиным и опроверг слухи о разногласиях

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин опубликовал в Twitter совместное селфи с министром экономического развития Максимом Орешкиным, тем самым опровергнув слухи о возникших между ними разногласиях.

Совместная фотография была сделана на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что якобы Кудрин и Орешкин вступили в словесную перепалку в рамках дискуссии на форуме, уточняет ТАСС.

Петербургский международный экономический форум проходит 24–26 мая под лозунгом «Создавая экономику доверия». Мероприятие проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года. Ежегодно в нем принимают участие более 10 тыс. человек более чем из 120 стран мира.

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