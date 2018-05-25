Минобороны назвало расследование Bellingcat основанным на фейке

Минобороны РФ опровергло выводы расследования Bellingcat по крушению малайзийского Boeing в Донбассе и отметило, что в основу расследования лег старый фейк.

«Все удручающие своей глупостью домыслы «расследователей» основаны на старом фейке с имитацией радиоперехвата разговора неустановленных лиц, опубликованной 18 июля 2014 года Службой безопасности Украины», — приводит ТАСС выдержку из сообщения министерства.

Кроме того, в ведомстве увидели сходство последних громких обвинений о причастности РФ к крушению пассажирского самолета с нападками на российских спортсменов перед зимними Олимпийскими играми в Южной Корее.

Комментируя выводы международной группы по расследованию обстоятельств трагедии, президент России Владимир Путин отметил, что у Москвы нет оснований доверять этим данным, поскольку российская сторона была исключена из процесса выяснения обстоятельств произошедшего, а представленные ей доводы отвергались.