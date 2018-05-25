18–25 мая в объективе «Известий»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард во время сессии «Российская экономика на траектории роста: вызовы и решения» в рамках XXII Петербургского международного экономического форума
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Во время московского велопарада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Церемония закрытия 10-го сезона Континентальной хоккейной лиги
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Международный противоминный центр в Нахабино
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Гастрономический фестиваль «Рыбная неделя» в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Певица Диана Арбенина во время интервью «Известиям»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Выставка «Окно в Россию» в институте реалистического искусства во время акции «Ночь в музее»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Канцлер Германии Ангела Меркель во время российско-германских переговоров в Сочи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Стенд мультимедийного информационного центра «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Башня жилого дома на Кудринской площади в Москве
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Президент Франции Эммануэль Макрон во время бизнес-диалога «Россия — Франция» в рамках XXII Петербургского международного экономического форума
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан Александр Сладковский во время закрытия фестиваля Союза композиторов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Выставка топ-лотов аукциона русского искусства Sotheby's
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