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Пригожин прокомментировал новость о разводе Шнурова

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Фото: ТАСС/Серебряков Дмитрий
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Продюсер Иосиф Пригожин высказался о предстоящем разводе лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова с женой Матильдой. По мнению Пригожина, его развод с Валерией вызвал бы больший ажиотаж.

Продюсер также добавил, что развод — это «всегда плохо», однако высказал предположение, что новость о разводе может оказаться «уткой» для привлечения внимания. Кроме того, он выразил паре свои симпатии и пожелал им «цивилизованного» развода, если информация окажется правдой.

«Мне нравится Матильда, мне нравится Сергей, они очень умные люди, цивилизованные. Я надеюсь, что их развод будет цивилизованным», — заявил Иосиф Пригожин в беседе с телеканалом «360».

О предстоящем разводе с женой лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров сообщил на своей странице в Instagram.

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