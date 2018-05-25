Российскую правозащитницу впервые избрали в Victim Support Europe

Представитель России впервые избран в руководящий орган Ассоциации европейских организаций по поддержке потерпевших от криминальных преступлений (Victim Support Europe). Об избрании правозащитницы Ольги Костиной стало известно на XXXII конференции ассоциации, которая сейчас проходит в Стокгольме.

«Для нас этот год юбилейный, мы уже 10 лет состоим в этой ассоциации полноправными членами, работаем всё это время вместе. Для меня выдвижение было неожиданным», — сказала Костина РЕН ТВ.

Victim Support Europe действует более 25 лет. Ассоциация объединяет 46 некоммерческих организаций, которые поддерживают людей, пострадавших от незаконных действий в 28 странах Европы.