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Российскую правозащитницу впервые избрали в Victim Support Europe

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Представитель России впервые избран в руководящий орган Ассоциации европейских организаций по поддержке потерпевших от криминальных преступлений (Victim Support Europe). Об избрании правозащитницы Ольги Костиной стало известно на XXXII конференции ассоциации, которая сейчас проходит в Стокгольме.

«Для нас этот год юбилейный, мы уже 10 лет состоим в этой ассоциации полноправными членами, работаем всё это время вместе. Для меня выдвижение было неожиданным», — сказала Костина РЕН ТВ.

Victim Support Europe действует более 25 лет. Ассоциация объединяет 46 некоммерческих организаций, которые поддерживают людей, пострадавших от незаконных действий в 28 странах Европы. 

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