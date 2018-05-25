Испуганный кот в США прокатился на крыше автомобиля

В США испуганный кот прокатился на крыше автомобиля, который ехал на большой скорости. Видеоролик опубликован на видеосервисе YouTube.

Инцидент произошел в американском штате Небраска. На кадрах ролика видно, что перепуганное животное сидит на крыше машины, пока та движется на приличной скорости. Кота спас неравнодушный водитель другой машины, который привлек внимание автомобилиста и сообщил ему о пушистом пассажире, сообщает телеканал «Звезда».

Известно, что ролик привлек внимание представителей зоозащитных организаций, которые намерены выяснить дальнейшую судьбу животного.