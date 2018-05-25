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Пристава в Краснодаре будут судить за фиктивный снос самостроя

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Судебного пристава в Краснодаре обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Он закрыл дело о незаконном строении, которое так и не было снесено.

По данным следствия, суд постановил снести здание на Пригородной улице в 2011 году. В 2013 году судебные приставы начали исполнительное производство. В октябре дело было закрыто в связи с «фактическим исполнением». Однако проверка прокуратуры показала, что незаконное строение стоит на прежнем месте.

Уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» было возбуждено в отношении пристава, который вел исполнительное производство, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Приставу грозит до четырех лет лишения свободы.

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