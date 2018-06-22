«Среди 50 млн жертв Второй мировой войны нет одной — фашизма. Он пережил май 1945 года, поболел, похандрил, но выжил». Это слова из воспоминаний Ильи Эренбурга — замечательного писателя и журналиста, почти ежедневно вдохновлявшего своими статьями советских солдат на протяжении всей Великой Отечественной. Сейчас, 73 года спустя после Победы, с Эренбургом трудно не согласиться.

И дело не только в реабилитации и даже героизации эсэсовцев и сотрудничавших с нацистами в бывших республиках СССР и в ряде стран Восточной Европы. Тревожит, что в России, несмотря на «Бессмертный полк» и парад 9 мая, подавляющее большинство молодежи имеет очень смутное представление о войне.

Я много лет работаю преподавателем истории в московском гуманитарном вузе и вижу, как год от года студенты-первокурсники всё хуже представляют себе, что происходило в той войне. Наверное, даты начала и конца войны многие школьники и студенты назовут. Не все, но многие. Но вот уже полководцев войны — кроме Жукова — подавляющее большинство вспомнить не сможет, даже если улицы их городов названы в честь этих полководцев. Основные битвы — может быть, но только 3–4 и чаще всего не в том порядке. А самое главное: кого и почему победили в этой войне, почему она Отечественная — внятно объяснить сможет меньшинство.

Какова ситуация в школе? На изучение Великой Отечественной — всего несколько уроков по учебному плану. В учебниках война предстает только как скупое перечисление событий, фактов и цифр, совершенно не затрагивающих эмоции школьника. Более того — и это самое главное, — в школьных учебниках почти нет информации об оккупационной политике нацистов, о порядках в лагерях военнопленных и лагерях смерти. «Холокост» — «окончательное решение еврейского вопроса» — только обозначен без подробностей, а «генеральный план «Ост» упоминается и цитируется лишь в одном учебнике по истории ХХ века из десятка мною просмотренных. В курсе литературы книги о войне если и изучаются, то по остаточному принципу. Никакого представления о том, что такое фашизм и почему уничтожить его было необходимо не только для существования СССР, но для всего человечества, школа не дает.

Читатель наверняка заметил, что я употребляю фашизм и нацизм через запятую. Дело в том, что нацизм — это одна из форм фашизма, которых насчитывалось немало: итальянский, пиренейский (Испания Франко и Португалия Салазара), восточноевропейский, собственно германский… Но у всех этих разных фашизмов был общий обязательный набор родовых черт: расизм, воинствующий национализм, антикоммунизм, милитаризм и культ силы, агрессивный отказ от рациональности, наконец, манипулятивный характер — все фашистские идеологии изначально строятся на обмане своих же сторонников. Гитлеровская Германия с союзниками были побеждены в 1945-м, но разве ушли в прошлое культ силы и национализм, вера в то, что «мы — лучшие» только потому, что «мы» — одной национальности? Гарантии, что фашизм не повторится, — в новых видах и формах — у нас нет. Такой гарантией могла бы быть память о том, что представлял собой фашизм ХХ века.

Однако обратите внимание: в России не существует фильмов, разъясняющих школьникам и студентам природу фашизма. Лучшим фильмом о нем так и остается «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма (несмотря на ряд неизбежных для советского периода идеологических перегибов), вышедший на экраны в 1965 году. Нет современных научно-популярных книг на эту тему. Постсоветский художественный кинематограф о войне отличается — за редчайшими исключениями — пренебрежением к историческим фактам, штампованностью образов и полным отсутствием на экране изображения достоверного образа врага, то есть фашизма. В новых патриотических фильмах сюжет укладывается в нехитрую схему: «наши воюют и побеждают не наших», которые плохи просто потому, что чужие и агрессоры. Кстати, тот факт, что солдаты во время Великой Отечественной были именно советскими, тоже нивелируется режиссерами и сценаристами, что в «Двадцати восьми панфиловцах», что в «Собиборе». Эта антиисторическая «декоммунизация» истории войны — еще одна отдельная и важная тема.

Но понять героизм советских солдат, понять, почему, несмотря на тяжелейшие потери, отступление до Москвы, Сталинграда и Владикавказа, часто невежественное руководство в начале войны, они выстояли и победили, можно только при условии понимания природы советского патриотизма. А также осознания того, что такое фашизм и что он нес и народам СССР, и миру в целом. Отсутствие этого знания делает человека крайне уязвимым к разным формам политической манипуляции, лжеисторическим фантазиям, националистическим идеологиям. Именно описание фашизма в действии может дать, с одной стороны, прививку от рецидива этой смертельно опасной болезни человечества, а с другой — понимание, от чего спасали мир советские солдаты три четверти века тому назад. Умолчания о фашизме — это и есть предательство тех, кто воевал против него в ту великую войну.

Для справки. «Генеральный план «Ост» — это проект «освоения» нацистами территории европейской части СССР и Польши. Известно пять вариантов этого плана, разработка которых продолжалась с 1939 по 1943 год. По нему в соответствии с расистскими принципами нацистов на этой территории евреи и цыгане должны были быть уничтожены полностью, а большая часть славянского населения подлежала депортации за Урал и умерщвлению разными способами, в основном голодом. Оставшиеся в живых должны были быть обращены в рабов 15,7 млн немецких колонистов-переселенцев с Запада, незначительное меньшинство — онемечено. Такая судьба ожидала поляков, русских, украинцев, белорусов и другие народы СССР, если бы не Победа.

Автор — доцент МГППУ, главный редактор журнала «Скепсис»

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