Памятник в честь 100-летия погранвойск появится в Мурманске

К 100-летию пограничных войск России сквер возле областного драмтеатра в Мурманске планируется преобразить. В ближайшее время рабочие приступят к установке памятных знаков.

Первый знак будет в виде герба ведомства, а рядом планируют установить два оригинальных пограничных столба. На территории сквера вдоль дорожек уже установили восемь стендов с именами героев-пограничников Мурманской области. В темное время суток стенды будут освещаться декоративной подсветкой сообщает ИА «Би-порт».

Как сообщил руководитель муниципального учреждения «Мурманские городские парки и скверы» Александр Накай, инициатором проекта стали сотрудники погранслужбы, а городские власти поддержали идею.

28 мая, в День пограничника, жители и гости Мурманска смогут оценить проект.