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Триумфальную арку XIX века хотят восстановить в Хабаровске

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Общественники проявили интерес к восстановлению исторического объекта на набережной реки Амура в Хабаровске. Триумфальная арка была разрушена в советское время.

Арку построили в 1881 году в честь визита в Хабаровск цесаревича Николая Александровича Романова. Объект был снесен в 1924 году. Сейчас власти города обсуждают возможность восстановления исторической конструкции, тему поддерживает православное сообщество.

Хабаровск посетили представители общественной организации «Двуглавый орел». Они осмотрели предполагаемое место восстановления арки, сообщает ИА AmurMedia. Эксперт высказался, что появление арки, напоминающей о царской России, не вызовет конфликта эпох. Однако восстановить объект на его точном прежнем месте не представляется возможным.

Для восстановления конструкции предлагается место на левом лестничном спуске к Амуру Комсомольской площади.

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