Движение автобусов изменят в Омске из-за велопарада

Движение общественного наземного транспорта изменят на территории Омска в связи с проведением единого дня велопарадов РФ и XIX городского культурно-спортивного праздника «Вело-Омск-2018».

В эти выходные, 26 и 27 мая, на территории города будет проводиться сразу два мероприятия, посвященные велоспорту. В связи с этим изменится движение общественного транспорта, сообщает ИА «Город 55».

По информации департамента транспорта городской администрации, ограничения движения будут действовать на протяжении субботы и воскресенья. Время действия ограничений зависит от участка, например, для движения по улице Ленина временной интервал составит с 9:00 до 18:00 27 мая.