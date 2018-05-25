Автобусы на газу протестируют в Твери

Автобусы на газомоторном топливе на базе «МАЗ» планируют протестировать в Твери. Договоренность об этом была достигнута в ходе встречи главы города Алексея Огонькова и руководства АО «РариТЭК Холдинг».

Предприятие планирует передать городу на тестовую эксплуатацию четыре низкопольных автобуса на базе МАЗ-206 средней вместимости. Также специалисты компании проведут для водителей обучение по эксплуатации автобусов на газомоторном топливе, сообщают Тверские ведомости.

Ввести автобусы на маршруты планируется в июне этого года. По итогам тестирования будет принято решение о целесообразности пополнения автопарка подобной техникой.

Сотрудничество компании и МУП «ПАТП-1» началось в 2017 году. Тогда перевозчик изучал опыт использования автобусов с газовыми двигателями.