Анализирующие трафик светофоры установят во Владивостоке

Японские светофоры, способные оценивать напряженность движения автомобилей, установят во Владивостоке. Они будут регулировать трафик в автоматическом режиме.

Девять светофоров будут работать на пересечении Русской улицы с проспектом 100-летия Владивостока. Адаптивные датчики будут анализировать трафик на перекрестке и в зависимости от напряженности движения регулировать работу зеленого света. Проект реализует японская компания «Киосан электрик», сообщает ИА PrimaMedia.

Планируется, что «умные» светофоры начнут работать в сентябре. Если проект окажется успешным, то датчики установят и на других сложных участках дорог Владивостока.

Как сообщал портал iz.ru, «умные» светофоры появляются на перекрестках в Воронеже. Первые результаты уже есть, уникальные регулировщики позволили сократить пробки на 25–30%.