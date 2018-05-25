Вайнштейну предъявили обвинения в изнасиловании двух женщин

Голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну предъявлено обвинение в изнасиловании двух женщин. Об этом заявили в полиции Нью-Йорка.

Как пишет Reuters, обвинение предъявлено в изнасиловании первой и третьей степени.

При этом представитель Вайнштейна Джуд Энгельмайер и его адвокат Бенджамин Брафма отказались комментировать данную информацию.

Ранее, 24 мая, Харви Вайнштейн пришел в департамент полиции Нью-Йорка и сдался властям. Источник телеканала CNN заявил, что для продюсера будет установлен залог в размере $2 млн.

Скандал с домогательствами, в котором был замешан Вайнштейн, разгорелся осенью 2017 года после публикации издания The New York Times. Потерпевшие рассказывали об инцидентах с продюсером на условиях анонимности, но позже заявили об инцидентах публично. Сам Харви Вайнштейн отрицал все обвинения. Среди пострадавших от домогательств кинопродюсера — около 800 женщин, в числе которых Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман, Кейт Бланшетт, Эшли Джадд и другие.

Федеральная прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк начала расследование по этому поводу.





