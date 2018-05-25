Путин в шутку назвал главу РСПП бандитом

Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) пошутил над главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

Французский лидер Эммануэль Макрон в завершение своей речи в ходе бизнес-диалога Россия — Франция заявил о том, что Европа раскинулась от Атлантики до Урала. Шохин, который выступил модератором встречи, в ответ подчеркнул, что для России Европа — «от Лиссабона до Владивостока».

«Не дал мне этого сказать, бандит. Только хотел с этого начать», — пошутил Путин.

Ранее в ответ на слова главы РСПП о том, что президент РФ «заболел» цифровизацией Путин заявил, что современная мировая экономика «беременна» цифровизацией.