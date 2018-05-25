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Дворкович рассказал о необходимых для технологического прогресса изменениях

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Фото: ТАСС/Антон Ваганов
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Правительство России предстоит проделать огромную работу, чтобы страна достигла технологического прогресса, о котором говорилось в майских указах президента Владимира Путина. Об этом газете «Известия» на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович.

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«Это не какая-то сказочная история, нет простых рецептов, нет золотого ключика, который поможет открыть эту дверцу, это огромная ежедневная работа», — отметил Дворкович.

Он подчеркнул, что в стране в первую очередь необходимо совершенствовать государственное управление и бизнес-среду, в том числе снижение издержек ведения предпринимательской деятельности, стимулирование работы крупных компаний в сфере исследований и разработок.

«Законодательство страны должно быть комфортно для развития инноваций, а не для сохранения старого уклада. Всё нужно сделать одновременно и вместе с тем в те сроки, которые обозначены президентом», — резюмировал Дворкович.

Петербургский международный экономический форум в 2018 году проходит с 24 по 26 мая. Главная тема мероприятия — создание и поддержание доверия между участниками рынка, государством и гражданами.

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