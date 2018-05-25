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Усиленные рейды пройдут на дорогах Краснодарского края

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В Краснодаре планируется усиление рейдовых мероприятий в выходные. Сотрудники ГИБДД будут пресекать грубые нарушения правил дорожного движения.

Полицейские активизируют работу по остановке водителей, допустивших выезд на встречную полосу в неположенном месте, и превысивших скорость. Особое внимание будет уделено выявлению пьяных водителей. Кроме того, полицейские намерены отсеивать автомобилистов без водительских прав, а также проверять машины без регистрационных знаков. Об этом сообщают «Кубанские новости».

На дороги планируется вывести максимальное количество нарядов ДПС. Они будут дежурить на въездах и выездах из Краснодара, а также вблизи увеселительных заведений.

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