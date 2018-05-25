Макрон надеется на сохранение России в Совете Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал, чтобы Россия осталась в составе Совета Европы. С таким заявлением он выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я хотел бы, чтобы Россия оставалась в рамках Совета Европы. Россия является неотъемлемой частью Европы», — отметил французский лидер.

Кроме того, Макрон выразил желание придать новую динамику стратегическому диалогу с Россией по экономическим, социальным вопросам и теме обороны. «Нам надо работать над новыми проектами. Мы должны работать над новой экономической, социальной моделью, в условиях которой можно будет лучше жить», — подчеркнул политик.

В 2014 году ПАСЕ лишила права голоса российскую делегацию из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией после референдума на полуострове. В ответ Москва приостановила свое участие в ассамблее и прекратила выплату взносов в бюджет Совета Европы. Весной 2018 года парламентская ассамблея сообщила, что в бюджете совета образовался дефицит в €18 млн.