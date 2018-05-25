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Жители Липецка спасли застрявших возле моста утку и шестерых утят

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История спасения произошла днем 25 мая на ремонтируемом Петровском мосту в Липецке. Горожане обнаружили, что в зарослях возле здания, где раньше располагался ресторан «Волна», трепыхаются застрявшие в них утка и шестеро утят. Варианты помощи птицам обсуждались соцсетях.

Оказалось, что утята попали в сливную решетку. Неравнодушный житель взял лом у рабочих, ремонтирующих Петровский мост, и освободил птиц из заточения. Затем строители отвезли утку с детенышами в липецкий зоопарк, пишет Lipetskmedia.

Как сообщал портал iz.ru, занесенный в Красную книгу даурский журавль едва не погиб от выстрела браконьера возле села Волково Благовещенского района Амурской области. Пострадавшую птицу подобрал местный житель, который пас коней возле реки. При участии дирекции по охране и использованию объектов животного мира журавля прооперировали в частной ветеринарной клинике за минимальную стоимость. 

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