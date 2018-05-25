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Площадь Ленина появилась в Ульяновске

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И.о. главы Ульяновска Вадим Андреев подписал постановление о переименовании площади у Мемцентра в площадь Ленина. Ранее общественное пространство носило название «100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Документ вступит в силу с 26 мая. Об этом сообщает 1ul.ru со ссылкой на портал 73online.ru. Общественные деятели направили обращение в администрацию города с просьбой о новом топониме пару дней назад. По их мнению, в Ульяновске должна быть площадь, сохраняющая память о всемирно известном земляке. 

Ранее большинство жителей Воронежа высказались против переименования главной площади города. Опрос граждан провел институт общественного мнения «Квалитас». Саму по себе идею другого названия для площади Ленина отвергают 90% респондентов. Положительно к ней относятся лишь 7% участвовавших в исследовании. При этом в качестве альтернативного названия люди предпочитают имя первого воеводы и основателя города Семена Сабурова. 

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