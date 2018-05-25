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Мусор из Белгородской области будут вывозить за 28 млрд рублей

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Единым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Белгородской области стала компания ООО «Центр экологической безопасности» во главе с гендиректором регионального Фонда ЖКХ Леонидом Белоковаленко. Об этом сообщил журналистам заместитель губернатора области Юрий Галдун.

Сумма контракта составляет 28,3 млрд рублей. В течение 10 лет компания будет заниматься распределением контрактов по обращению с отходами в области. Компанией владеет правительство региона.

Как отметил Галдун, вся нормативная база — с кем заключать договоры, чем занимается компания — находится в Фонде ЖКХ. Сотрудники знают, как с этим работать, и не придется нанимать других людей. Поэтому польза от принадлежности компании очень большая, сообщает ИА «Абирег».

При этом стоимость услуг компании является самой высокой по сравнению с соседними регионами. Например, по данным СМИ, Воронежская область заплатит за работу оператора 15 млрд рублей за 15 лет, а Тамбовская — 10,3 млрд рублей за 10 лет.

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