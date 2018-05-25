Литейно-прокатный комплекс запустят в Тульской области

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и президент ООО УК «Промышленно-металлургический холдинг» Евгений Зубицкий подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) в рамках Петербургского международного экономического форума.

Проект предполагает создание литейно-прокатного комплекса и освоение производства проката на площадке «Тулачермет-Сталь». Запуск предприятия приведет к созданию почти 1,7 тыс. рабочих мест, значительному увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и замещению импорта качественной стальной продукции, передает ИА «Тульские новости».

Ранее сообщалось, что Магнитогорский металлургический комбинат готов открыть для туристов свою промышленную площадку. Экскурсии по предприятию предполагается сделать бесплатными. Посетители увидят весь процесс усовершенствования производства, начиная с кирки и экскаватора, работавшего на углях, и заканчивая современными станами прокатки, агрегатами цинкования и полимерными покрытиями.