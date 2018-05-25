Кисляк заявил о заинтересованности американского бизнеса в сотрудничестве с РФ

Несмотря на низкий уровень взаимоотношений между РФ и США, американский бизнес сохраняет заинтересованность во взаимодействии с Россией. Об этом заявил член Совета Федерации, экс-посол России в США Сергей Кисляк на Петербургском международном экономическом форуме.

«Радует, что даже сегодня, на фоне самого низкого уровня политических отношений, бизнес сохраняет не только готовность и заинтересованность во взаимодействии, но и решимость здесь работать», — цитирует Кисляка телеканал «Звезда». Таким образом сенатор ответил на вопрос, насколько высокий уровень взаимодействия наблюдается на ПМЭФ между российской и американской сторонами.

По словам дипломата, «это всё здорово», однако этого мало для выравнивания отношений, поскольку между Россией и Соединенными Штатами общий уровень экономических связей никогда высоким не был.

Президент РФ Владимир Путин заявил во время бизнес-диалога Россия–Франция на петербургском форуме, что любой вид экономического сепаратизма до добра не доведет.