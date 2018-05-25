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Главным тренером ФК «Тамбов» назначили Мурата Искакова

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Главным тренером ФК «Тамбов» стал Мурат Искаков. Со специалистом, который до этого был помощником в штабе Андрея Талалаева, подписали контракт на год.

«Мурат Салимович, как никто другой, знает всю специфику работы в нашем клубе, как выстроена вертикаль системы. Хорошо знает всех игроков, их сильные и слабые стороны. В свою очередь, футболисты знают его методы работы и к ним адаптированы», — прокомментировал назначение спортивный директор клуба Павел Худяков.

Помогать новому наставнику «Тамбова» будут Сергей Первушин и Сергей Куликов. О других сотрудниках тренерского штаба пока не сообщается, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В конце апреля руководство футбольного клуба «Тамбов» представило планы по реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове. После завершения работ трибуны станут ближе к игровому полю. Первоначально планировалось сделать вместимость до 10 тыс. человек, однако губернатор Александр Никитин предложил увеличить размер трибун до 15 тыс. мест, пожертвовав легкоатлетическими дорожками.

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